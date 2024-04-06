Харьков снова под обстрелом России обновлено 15:25
Власти Харькова сообщают, что в городе снова звучат взрывы.
В воскресенье утром Харьков уже подвергся обстрелам российской армии. По предварительной информации мэра города Игоря Терехова, были использованы ракеты С-300.
«На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина. 45-летний мужчина получил обломочные ранения. От госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь предоставлена на месте», - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Руководитель региона добавил, что россияне нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне.
В Харьковской области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской объявлена воздушная тревога.
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В воскресенье, 7 марта, российские военные наносят удары по Харькову, в городе прогремели два взрыва, сообщил мэр Игорь Терехов. В регионе объявлена воздушная тревога.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях. «Оккупанты наносят удары по Харькову», — написал он в соцсетях.