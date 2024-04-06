Власти Харькова сообщают, что в городе снова звучат взрывы.

В воскресенье утром Харьков уже подвергся обстрелам российской армии. По предварительной информации мэра города Игоря Терехова, были использованы ракеты С-300.

«На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина. 45-летний мужчина получил обломочные ранения. От госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь предоставлена на месте», - заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Руководитель региона добавил, что россияне нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне.

В Харьковской области, а также в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской объявлена воздушная тревога.