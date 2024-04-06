Завтра дожди

В понедельник, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня местами дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.