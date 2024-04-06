Завтра дожди
В понедельник, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня местами дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем - 12-17° тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 мм ртутного столба до 768 мм. Относительная влажность воздуха 60-70%.
В некоторых регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, грозы, град, в высокогорье возможен снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 0-4° тепла, днем - 4-8° тепла.