Сильный взрыв произошел в Тбилиси на территории частного стрельбища Battleground. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Движение частично перекрыто. На месте работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что два человека погибли, еще четверо получили ранения при взрыве: «По имеющейся на данном этапе информации, в Тбилиси на улице Бочорма №12 на стрельбище Battleground в результате взрыва погибли два и получили увечья четыре человека, которые группами скорой медицинской помощи доставлены в разные больницы».