«Денацификаторы» сбросили авиабомбу на жилой дом: погибла старушка фото
Ночью на 7 апреля российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в городе Купянск Харьковской области Украины.
Украинские СМИ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию сообщают, что ночью российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска. Под завалами четырехэтажного дома в квартире на последнем этаже погибла 85-летняя женщина.
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