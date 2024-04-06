Ночью на 7 апреля российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку в городе Купянск Харьковской области Украины.

Украинские СМИ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию сообщают, что ночью российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район Купянска. Под завалами четырехэтажного дома в квартире на последнем этаже погибла 85-летняя женщина.