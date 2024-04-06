Осман Нурмагомедов (86 кг) в четвертьфинале победил представителя Болгарии Магомеда Рамазанова (6:2) и тоже вышел в полуфинал.

Таким образом, все пять азербайджанских вольников после 18:00 выйдут на решающие полуфинальные схватки, чтобы побороться за лицензии.

*** 13:52

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку завершается Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе.

В заключительный день на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджанские спортсмены пока выступают успешно. Алиаббас Рзазаде (57 кг) победил итальянца Симона Пиродду (11:0) и турка Сулеймана Атлы (6:0), пробившись в полуфинал.

Гаджи Алиев (65 кг) взял верх над представителем Франции Хамзатом Арсамерзоевым (5:2) и белорусом Нюргюном Скрябиным (4:2). Гаджи также получил право побороться в решающем поединке за лицензию.