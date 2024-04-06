Гаджи Алиев и еще четыре азербайджанских вольника в шаге от попадания на Олимпиаду обновлено
Осман Нурмагомедов (86 кг) в четвертьфинале победил представителя Болгарии Магомеда Рамазанова (6:2) и тоже вышел в полуфинал.
Таким образом, все пять азербайджанских вольников после 18:00 выйдут на решающие полуфинальные схватки, чтобы побороться за лицензии.
*** 13:52
Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку завершается Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе.
В заключительный день на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджанские спортсмены пока выступают успешно. Алиаббас Рзазаде (57 кг) победил итальянца Симона Пиродду (11:0) и турка Сулеймана Атлы (6:0), пробившись в полуфинал.
Гаджи Алиев (65 кг) взял верх над представителем Франции Хамзатом Арсамерзоевым (5:2) и белорусом Нюргюном Скрябиным (4:2). Гаджи также получил право побороться в решающем поединке за лицензию.
Туран Байрамов (74 кг) заставил капитулировать Тобиаса Портмана из Швейцарии (10:0) и вышел в четвертьфинал. Там он победил Зураба Капраева из Румынии – 5:1.
Осман Нурмагомедов (86 кг) уже в четвертьфинале. Он одолел литовца Домантаса Паулющенко (11:0) и швейцарца Самуэля Шеррера (5:0).
В весовой категории до 125 кг Азербайджан представляет Георгий Мешвилдишвили. Он стартовал с победы над Абрахамом Коньедо из Италии (10:0) и вышел в полуфинал.
Напомним, в первые два дня Азербайджан не смог завоевать ни одной лицензии. Провально выступили как борцы греко-римского стиля, так и наши женщины, в том числе и прославленная Мария Стадник.
Но шанс все-таки взять путевку на Олимпиаду у них еще будет. С 9 по 12 мая в Стамбуле пройдет мировой квалификационный турнир, где в каждом весе будут разыгрываться по три лицензии.
На данный момент у Азербайджана 11 лицензий, три из которых в борьбе. Ранее путевки на Олимпиаду завоевали Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг) и Сельджан Махсудова (прыжки на батуте).