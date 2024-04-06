Сильные землетрясения в Китае и Индии

Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в союзной территории Ладакх на севере Индии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения находился в 172 км к северо-востоку от города Анантнаг в соседней союзной территории Джамму и Кашмир. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Подземный толчок магнитудой 5,5 также зафиксирован в 164 км северо-западнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «очень сильное».