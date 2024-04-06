Российский регион уходит под воду. Объявлена чрезвычайная ситуация

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитируют Куренкова российские СМИ.

По его словам, наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Куренков также предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений.

В минувшую пятницу в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей пострадавших районов немедленно покинуть свои дома. На данный момент подтоплено более 6 тысяч домов.

В пресс-службе правительства России заявили, что подобной паводковой ситуации в Оренбургской области не было более 100 лет.

Приостановил работу единственный нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области - «Орскнефтеоргсинтез». В компании заявили, что решение было принято, чтобы избежать экологической катастрофы. Перерабатывающая мощность НПЗ, значительная часть производимой продукции которого идет на экспорт, составляет около 6 миллионов тонн в год, но фактическая загрузка - около 4,5 миллиона тонн в год. В феврале Орский НПЗ переработал около 0,33 миллиона тонн нефти, в марте - около 0,37 миллиона тонн.