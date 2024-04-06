Российский регион уходит под воду. Объявлена чрезвычайная ситуация
Правительственная комиссия приняла решение признать паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального характера, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитируют Куренкова российские СМИ.
По его словам, наиболее сложная обстановка в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Куренков также предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений.
В минувшую пятницу в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей пострадавших районов немедленно покинуть свои дома. На данный момент подтоплено более 6 тысяч домов.
В пресс-службе правительства России заявили, что подобной паводковой ситуации в Оренбургской области не было более 100 лет.
Приостановил работу единственный нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области - «Орскнефтеоргсинтез». В компании заявили, что решение было принято, чтобы избежать экологической катастрофы. Перерабатывающая мощность НПЗ, значительная часть производимой продукции которого идет на экспорт, составляет около 6 миллионов тонн в год, но фактическая загрузка - около 4,5 миллиона тонн в год. В феврале Орский НПЗ переработал около 0,33 миллиона тонн нефти, в марте - около 0,37 миллиона тонн.
В прокуратуре заявили, что дамба в Орске, строительство которой обошлось почти в миллиард рублей, была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а подрядчика «Спецстрой-3», отвечающего за проект, проверяли на предмет растраты бюджетных средств, пишет The Moscow Times.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК) и о халатности (статья 293 УК). Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.
Также СМИ сообщают, что в Орске во время подтопления погибли четыре человека. У двоих погибших случился сердечный приступ, один человек умер естественной смертью, еще один совершил самоубийство. С затоплением города власти эти смерти не связывают. Накануне сообщалось, что в зоне затопления в Орске после первого прорыва дамбы были найдены тела трех человек. Позже в Минздраве региона сообщили, что смерть двух мужчин, чьи тела были найдены в домах, наступила не из-за утопления.