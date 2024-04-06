Советник Хаменеи пригрозил: посольства Израиля не в безопасности

Посольства Израиля по всему миру после удара по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске больше не в безопасности. С таким заявлением выступил главный военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Сафави.

«Военное нападение на консульство и гибель советников, которые находились там законно по приглашению Сирии, - нарушение международного права, и ни одно посольство (Израиля) больше не в безопасности», - приводит слова Сафави ТАСС.