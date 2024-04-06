Дугин: «Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще»

Дугин, известный своей близостью к Кремлю, обвинив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийствах, написал: «Биби уничтожает десятками тысяч всех подряд — правых и виноватых — потому что так говорят ему Тора и Талмуд (в определенной интерпретации). Это совсем не смешно. Напротив, стоит поинтересоваться, что говорят о конце времени наши православные священные книги, наши сакральные источники, наши старцы. Не слабоумные экономисты, а те, кто намного основательнее и серьезнее. А отвечать Биби готовятся иранцы с опорой на их представления о моменте Махди. И снова экономисты отдыхают. Миф сильнее реальности хотя бы потому, что реальность - тоже миф, только неудачный, бесцветный и глупый».

Известный российский философ и политолог Александр Дугин обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийствах и предрек Иерусалиму «русское» будущее. Об этом Дугин рассказал в своем Телеграм-канале.

По поводу Иерусалима Дугин написал: «Русский город — мать всех городов. Иерусалим будет русским или его не будет вообще. А править там будет его величество Китоврас. Так гласит тайная Голубиная книга, Книга глубин. Русский царь - всем царям царь».

Дугин считает, что «Ирану ничего не остается, как атаковать Израиль. Всеми силами Сопротивления. Это война начнется шиитами, но в какой-то момент не может не стать войной всех мусульман».

По его мнению, у Тегерана «есть все основания начинать войну с Израилем как можно скорее».

«Надо учитывать тайминг: Байден ее совершенно не хочет, так как его приоритетом являются выборы и поддержка Украины против нас, а вот Трампу, напротив, мы безразличны, а Израиль дорог... США и НАТО обязательно включатся, но с огромной неохотой. Тем временем мы возьмем Киев и резко усилимся. Вот тут придет Трамп или в США начнется гражданская война. А мир уже будет другим», — дает свой прогноз Дугин.

Ранее Дугин заявлял, что к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть причастен Израиль. «Не следует отбрасывать априори никакие гипотезы, – написал он в Telegram. – Например, месть сионистов за позицию РФ по Газе, а соответственно, след «Моссада», который, на самом деле, имеет тесные контакты с запрещенной в РФ ИГИЛ». По его словам, «израильтяне в свое время смогли заключить тайную сделку с ИГИЛ в Сирии и финансировали исламистов против Асада».