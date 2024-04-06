Израиль вывел войска с юга Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 7 апреля, отвела почти все военные подразделения с юга сектора Газа. Об этом пишут The Jerusalem Post и Times of Israel.

По данным СМИ, после нескольких месяцев боев сейчас на юге осталась только одна бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Этот коридор позволяет ЦАХАЛ проводить рейды в северной и центральной частях Газы, препятствует возвращению палестинцев в северную часть сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь на север Газы.