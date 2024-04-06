Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:40

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов, заявил, что «на внешней арене Россия ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов». Стремление Кремля к «натягиванию совы на глобус» и отрицание очевидного, что теракт в «Крокусе» был организован «ИГ-Вилаят Хорасан», приобретает столь необычные формы, что скоро, по всей видимости, в российских СМИ появится коллективная расписка от исламских фундаменталистов всех мастей, что они к Кремлю претензий не имеют.

Почему Россия не может быть целью для ИГИЛ, совершенно непонятно. Особенно на фоне регулярных рапортов российской ФСБ о задержаниях тех или иных террористов, где особо отмечается их связь и именно с ИГИЛ. Если таким несколько корявым способом российский президент хотел высказаться, что в России уважают ислам, а причин для нападений нет и вообще у России с мусульманскими странами все в порядке, вполне взаимовыгодное сотрудничество, то здесь явная промашка. Поскольку для ИГИЛ «российский ислам» таковым вообще не является, а уж российские партнеры в мусульманском мире - от афганских талибов до Башара Асада, от саудитов до Анкары – это «дозволенные цели», сплошной ширк и вероотступничество. В том числе и ХАМАС, который изображает уважение к Москве, не говоря уже о ливийском Хафтаре. ИГИЛ периодически устраивает теракты против Ирана. Как в январе в Кермане на церемонии, посвященной четырехлетию со дня гибели генерала КСИР Сулеймани. Характерно: несмотря на то, что игиловцы взяли на себя ответственность, Раиси все равно обвинил США и Израиль, пообещав им отомстить.

ИГИЛ годами воевал в Сирии не только с «неверными» американцами и россиянами, но и с мусульманами - курдами, сирийцами всех мастей, турками и «шиитскими отступниками» из иранских прокси. И наконец, «ИГИЛ-Хорасан» считает «Талибан» лютым врагом, воюя с ним в Афганистане до последнего. Где же тут неприкосновенность России? Разве что в фантазиях Кремля. И ведь вот что примечательно: то же самое утверждает и явно ориентирующийся в теме директор ФСБ, который на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Баку 11 октября 2023 года говорил следующее: «В ближайшей перспективе «Вилаят Хорасан» может достичь потенциала, который позволит ей совершать террористические атаки за пределами Афганистана. Ее главари не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию. Их эмиссары вербуют последователей на территории стран СНГ, делая акцент на лицах, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Располагаем информацией, что вступившие в ряды «Вилаят Хорасан» граждане республик Центральной Азии проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора».

Об этом же, кстати, говорят и все сколь-нибудь компетентные эксперты, как минимум год пристально следящие за ИГИЛ. И сделавшие вывод о том, что за сравнительно короткий период, буквально за год, группировка сумела совершить кардинальную трансформацию, направленную на повышение собственной неуязвимости – и одновременно на расширение театра ведения боевых действий против своих противников. Ей больше не нужно идейно мотивировать боевиков, создавать сложные когнитивные технологии. Достаточно лишь найти социально обездоленных и хронически бедных людей, готовых на любую работу, и предложить им решить их материальные проблемы. Теперь террористами найден новый Клондайк, практически неисчерпаемый - обездоленные, нищие люди без малейших социальных перспектив, с нулевой идейной составляющей. Они не готовы умирать, но вполне способны убивать, а предельно низкий интеллект не позволяет им понять, что готовность убивать других людей превращает их самих в мишень. И таких людей на Ближнем Востоке и в постсоветской Центральной Азии, в том же Таджикистане, миллионы. К тому же террористам удалось в корне преобразовать систему управления, перейдя от централизованной, которую все же возможно было вычислить оперативными и техническими средствами, к сетецентрической, которая практически не поддается внешнему воздействию.