Нетаньяху объявил: «Мы в одном шаге от победы»

Армия обороны Израиля с 7 октября 2023 года уничтожила в секторе Газа вместе с командирами 19 из 24 батальонов движения ХАМАС. Об этом заявил в ходе еженедельного заседания кабмина еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня шесть месяцев со дня начала войны. Достижения велики: мы ликвидировали 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС», - заявил Нетаньяху, которого цитирует ТАСС.

Глава кабмина отметил, что Израиль полон решимости «завершить ликвидацию ХАМАС на всей территории сектора Газа», включая город Рафах на юге анклава.

«Мы находимся в одном шаге от победы. Мы полны решимости победить - вернуть всех похищенных, завершить ликвидацию ХАМАС на всей территории сектора Газа, включая Рафах, и гарантировать, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозу для Израиля», - сказал премьер.

По словам Нетаньяху, «эта война открыла миру, что именно Иран стоит за нападением на Израиль»: «Это множество атак, с 7 октября Израиль подвергся нападениям на многих фронтах со стороны сателлитов Ирана - движений ХАМАС и «Хезболла», хуситов, различных ополчений в Ираке и Сирии».

Нетаньяху вновь предупредил, что Израиль «причинит вред тем, кто причиняет вред ему или планирует это сделать»: «Мы применяем этот принцип на практике постоянно в последние дни. Близко, далеко, вокруг нас, далеко от нас. Израиль готов - как в защите, так и в нападении - к любой попытке причинить ему вред, откуда бы она ни исходила».