Новые детали по переговорам между Израилем и ХАМАС

По их данным, «ХАМАС в качестве одного из условий выдвинуло требование прекратить преследование и ликвидацию его лидеров» Израилем.

Палестинское движение ХАМАС на переговорах в Каире потребовало, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию лидеров движения и их ликвидации в дальнейшем. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, движение настаивает на том, чтобы «вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах».

ХАМАС также заявил, что вывод израильских войск из Газы будет способствовать «большей вовлеченности его сторонников в процесс консультаций». Наконец, представители движения вновь требуют длительного прекращения огня и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на север Газы, в районы их прежнего проживания.

В Каире проходит новый раунд переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа, в первую очередь о прекращении огня и обмене заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Как сообщил высокопоставленный египетский источник в беседе с репортером телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», в диалоге примут участие директор ЦРУ США Уильям Бернс, премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также делегация Израиля. ХАМАС на переговорах представляет делегация под руководством заместителя главы движения в секторе Газа Халиля аль-Хайя.

Израильские СМИ сообщают, что глава «Моссада» Давид Барнеа, руководитель ШАБАК Ронен Бар и координатор разведки по вопросам возвращения заложников генерал-майор (в резерве) Алон Ницан в воскресенье вечером отправятся в Каир на встречу с премьер-министром Катара, главой ЦРУ и главой египетской разведки, чтобы попытаться добиться прорыва в переговорах с ХАМАС.