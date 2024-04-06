Украинцы повредили семь российских самолетов

Беспилотники Главного управления разведки Украины 5 апреля повредили семь самолетов на аэродроме в российском Ейске. Об этом сообщает собеседник «Украинской правды» в ГУР.

По данным источника УП, появились уточненные данные об ударе украинских беспилотников по военному аэродрому в российском Ейске. Согласно им, 5 апреля в результате атаки поражены с различной степенью повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЭ-200. Также уничтожена дизельная подстанция аэропорта.

«Охрана аэропорта осуществлялась силами 726-го учебного центра 51-й дивизии ПВО РФ. Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и стрелковое оружие», - заявил источник.

Утром 5 апреля при совместной операции ГУР Минобороны и ВСУ были поражены беспилотниками три военных аэродрома в России. Тогда сообщалось, что в Ейске было полностью уничтожено два Су-25 и погибли 4 военнослужащих российской армии.