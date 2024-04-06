Глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. Он не уточнил, какая из сторон конфликта его запустила, информирует BBC.

«ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы, — пишет Гросси в социальной сети X. — Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность».

В твите Гросси говорит только об одном дроне.

Ранее назначенное Россией «руководство Запорожской атомной электростанции» утверждало, что по территории ЗАЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой. Пострадавших, по данным «администрации», не было.

Украина пока не комментировала заявления россиян об обстреле ЗАЭС.

Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. Украинские власти сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.