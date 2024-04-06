Украина «готовит ответ» России

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с руководителями военных и политических ведомств о ситуации на фронте и планировании будущего, сообщают украинские СМИ.

«На связи с главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий. Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства», - заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что в связи с почти ежедневными обстрелами РФ Харькова провел отдельный разговор с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко.

«Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый», - заявил президент Украины.