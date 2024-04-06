Хуситы атаковали суда Британии, Израиля и США

Йеменские хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море. Об этом заявил «военный представитель» движения Яхья Сари.

«Военно-морские силы провели операцию в Красном море, атаковав противокорабельными ракетами британское судно Hope Island, попадание по которому оказалось прямым. Они также провели операцию против двух израильских судов, направлявшихся в порты оккупированной Палестины», - сказал Сари в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, хуситы атаковали в Индийском океане и Аравийском море коммерческие суда Grace F и Gina, принадлежащие компании Mediterranean Shipping Company (MSC). «В ходе операции было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, которые успешно достигли своих целей», - утверждает он.

Кроме того, представитель «Ансар Аллах» заявил, что хуситы нанесли удары беспилотниками по нескольким американским фрегатам.