Беспилотники налетели на регионы России

Министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 15 беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

«7 апреля т.г. около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей», - сообщили в ведомстве.