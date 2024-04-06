Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:35

В заявлениях по итогам трехсторонних переговоров, прошедших 5 апреля при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, об оказании какой-либо поддержки Еревана в сфере безопасности не было сказано ни слова. В то же время известно, что в последние годы основной темой переговоров Армении с Евросоюзом и США были именно определенные гарантии безопасности, которые хочет получить Ереван.

Петер Стано, официальный представитель Евросоюза по внешним связям, подтвердил в интервью армянской службе «Радио Свобода», что Брюссель обсуждает вопросы оказания военной поддержки Армении, но чтобы они обрели реальные контуры, необходимо согласие всех стран - членов ЕС. Напомним, официально тема оказания военной помощи Армении за счет Фонда поддержки мира Евросоюза впервые была поднята в октябре 2023 года в ходе визита в Ереван ныне отставного министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. В частности, она сообщила тогда армянским партнерам, что МИД Франции направил в Евросоюз письменный запрос. Тем не менее по итогам трехсторонних дискуссий в Брюсселе никаких заявлений о возможности Армении получить военную помощь за счет Фонда поддержки мира Евросоюза не последовало. По словам Стано, вопросы политики безопасности находятся под строгим контролем ЕС, и любые решения в этой сфере могут быть утверждены и приняты только с согласия всех без исключения государств-членов. «Но они над этим работают, - добавил Стано. - Дискуссии о поддержке Европейского фонда мира продолжаются, и в какой-то момент решение будет принято. Однако процессы в ЕС требуют некоторого времени, особенно если учесть, что консенсус должен быть достигнут между всеми 27 государствами-членами».

Отметим, что накануне брюссельской встречи Василис Марагос, глава миссии Евросоюза в Ереване, рассказал журналистам о планах развития военно-технического сотрудничества с Арменией. «ЕС намерен поддержать вооруженные силы Республики Армения с точки зрения предоставления вооружения несмертельного действия, - подчеркнул Марагос. - Речь идет о существенной поддержке. ЕС остается полностью приверженным стабилизации и урегулированию ситуации в регионе, включая встречи, организованные председателем Европейского совета». Не уточнив, о каком именно «несмертельном оружии» идет речь, дипломат добавил, что «…мы говорим о значительной помощи, которая укрепит возможности (Армении)». По словам Марагоса, помощь планируется предоставить из европейского Фонда мира, занимающегося вопросами повышения обороноспособности партнеров Евросоюза. Любопытно, что еще три месяца назад, в декабре 2023 года, тот же Петер Стано говорил, что Европейский Союз действительно обсуждал возможность предоставления Армении за счет Фонда поддержки мира «не смертоносной военной техники», но конкретного решения не принял. «Европейский Союз не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией, - заявил тогда Стано. - ЕС — это не военный альянс, а политическое и экономическое сообщество ценностей».