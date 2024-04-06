МИД Британии предупредил Израиль

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в воскресенье призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право после израильского удара по конвою с гуманитарной помощью, в результате которого погибли семь человек. Об этом Кэмерон написал в своей статье для Sunday Times.

Кэмерон подчеркнул, что Израиль имеет «право на самозащиту, которое мы должны поддерживать». При этом он предупредил, что поддержка Соединенным Королевством Израиля «не безусловна».

«Мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет придерживаться международного гуманитарного права, даже когда ей бросают вызов», – заметил Кэмерон.

В своей статье Кэмерон повторил призыв к правительству премьер-министра Израиля разрешить больше помощи в Газу, а также подробно описал планы доставить британскую помощь в израильский порт Ашдод. Он также поддержал морской гуманитарный коридор от Кипра до Газы, который был торжественно открыт в прошлом месяце. Кэмерон предупредил о риске массового голода, если Израиль не позволит оказать больше помощи.

Статья Кэмерона опубликована к шестимесячной годовщине атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой были убиты около 1200 человек и более 200 взяты в заложники.