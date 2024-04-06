Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 7 апреля около 17:15 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Минобороны Азербайджана заявляет, что по указанному направлению подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Напомним, ранее в воскресенье, 7 апреля, Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Эйриванг, Джамилли и Хаджилар Кедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов.