Вблизи населенного пункта Крынки в Херсонской области Украины, который захвачен армией РФ, россияне расстреляли украинских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в воскресенье, 7 апреля.

«7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. На видео видно, как представитель ВС РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно, из автомата», - говорится в сообщении.

В описании под видео указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.