WarDog: новый дрон-разведчик, разработанный Украиной

Украинские инженеры разработали новый беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложного рельефа и противодействия вражеского РЭБ, рассказал в соцсетях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, WarDog может вести разведку при подавленном GPS-сигнале и находиться в воздухе до часа на дистанции до 30 км в режиме автопилота.

«Дрон WarDog уже активно контрактируют в рамках проекта «Армия дронов». Беспилотники успешно выполняют боевые задачи на Запорожском и Харьковском направлениях. WarDog испытывали также возле Краматорска - дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 метров», — сообщил Михаил Федоров.