Украина не теряет надежды

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал немецкие крылатые ракеты Taurus «отличным оружием», которое могло бы помочь Украине в войне. Об этом Буданов сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Буданов отметил, что Taurus – «отличное оружие», чтобы поражать командные центры и «очень важные цели»: «Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь».

На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, он ответил: «Можем мы положиться на вашу страну? Я на это надеюсь».

Буданов подчеркнул, что Керченский мост остается важной целью для Украины: «Мост усиленно охраняется и обороняется. Но все работают над этим вопросом».