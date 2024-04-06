Издание в материале под заголовком «Кремль хочет сделать второй город Украины непригодным для жизни» пишет: «Эскалация заставила военные источники в Киеве предположить, что Россия решила превратить город в «серую зону», непригодную для проживания гражданского населения».

Мэр Харькова Игорь Терехов решительно опроверг эту гипотезу. В интервью изданию Терехов заявил, что Харьков не намерен сдаваться. По его словам, хуже было в начале войны, когда из довоенного населения, которое составляло 2 миллиона человек, из Харькова уехали все, кроме 300 тысяч: «Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились».

По словам мэра, обеспечить город электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов было сложной задачей, но с ней удалось справиться.

Издание отмечает, что многие проблемы Харькова можно было бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы ПВО или F-16, которые могли бы оттеснить истребители, несущие бомбы. The Economist также пишет, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом ЗРК Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков.

В материале говорится, что точные намерения России на данном этапе непонятны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению: «Украинский источник, знакомый с данными разведки, сообщил, что Россия сейчас готовит шесть дивизий (примерно 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири». По мнению издания, «Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления». Он не является наиболее вероятным, но его уже интенсивно обсуждают российские СМИ.

«Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, направленной на запугивание харьковчан. Или же это может быть кивок в сторону провоенного лагеря, который агитирует за более жесткий ответ на частые нападения Украины на Белгород», - говорится в материале.

В то же время The Economist констатирует, что военная операция по захвату Харькова была бы сверхсложной задачей для России: «Захват города потребует прорыва украинской обороны и его окружения, чего Россия даже близко не в состоянии сделать; установления преимущества в воздухе, что не является данностью; и победы в кровавой городской кампании», - говорится в тексте.