Израиль может использовать против Ирана новый тип бомбы

В случае, если Иран решит атаковать стратегические объекты в Израиле, Израиль может использовать против этой страны электромагнитную бомбу. Об этом эксперт в области безопасности и обороны заявил газете Daily Star.

По словам неназванного эксперта, «впервые может быть использована электромагнитная бомба (E-bomb) - новый тип бомбы, которая будет сброшена на Тегеран и другие центральные районы Ирана, включая иранские ядерные объекты».

Сама бомба не способна убивать людей напрямую, поскольку создает электромагнитный импульс, способный вывести из строя все электронные устройства в пока не известном радиусе.

«Разрушение способности Ирана функционировать в буквальном смысле может стать козырем для Израиля. Еще одна война, на этот раз против гораздо более крупного врага в лице Ирана, - это не то, что нужно миру, потому что это может привести к настоящей мировой войне… Но единственной надеждой Израиля могут быть электромагнитные бомбы», - заявил эксперт.