Беседовал: Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:51

Как известно, вопрос цены всегда в центре внимания общественности. Даже небольшие колебания стоимости того или иного товара вызывают горячие дискуссии. Что доказывает, в числе прочего, редакционная почта haqqin.az последних дней. Характерно, что многие читатели возлагают в своих обращениях большие надежды на Общество оценщиков страны, о котором довольно часто пишут наши СМИ. С чем категорически не согласен председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж, с которым встретился корреспондент haqqin.az.

- Не хотелось бы разочаровывать уважаемых читателей, но Общество оценщиков – это общественная организация, не имеющая непосредственного отношения к ценам, которые устанавливает рынок и только рынок! Достаточно вспомнить, к каким плачевным последствиям привели Советский Союз попытки устанавливать цены административным путем… Чем же занимается оценщик и как его деятельность способствует ценообразованию? - На заре истории человечества в качестве оценщиков выступали сами участники сделок. Если продавец и покупатель приходили к согласию, сделка, как принято говорить, закрывалась, а в противном случае люди расходились в поисках новых партнеров. Кстати, подобным образом осуществляется немало сделок и сегодня - как в маркетах, так и при операциях с дорогостоящей недвижимостью. При этом партнерам часто кажется, что их сделка совершается непосредственно между ними, без участия какого-либо оценщика. Но они ошибаются! - В чем именно? - С каждым годом в таких сделках растет участие оценщиков, хотя сами участники операции это не ощущают. Сегодня оценщики прямо или косвенно участвуют практически во всех сферах экономики и на всех его этапах. И отрадно, что власти Азербайджана делают все, чтобы расширить сферы обязательной оценки не только на деятельность предприятий и компаний, но даже на тендерные процедуры, перспективные программы и т.д. Более того, отныне даже аудит компаний может проводиться лишь после проведения соответствующей оценки ее деятельности профессиональными независимыми оценщиками.

- Что конкретно определяют оценщики? - Следует понять, что они определяют не цену, а стоимость товара. То есть участвуют в регулирование оценочного сектора. Если, скажем, в центре Баку двухкомнатная квартира продается сегодня в пределах от 150 до 200 тысяч манатов, то оценщик может определить стоимость данной недвижимости примерно в 160 тысяч... - Но ведь это может сделать обычный маклер путем выведения среднеарифметической величины… - Вы правы! А вот оценщик должен при этом учитывать и динамику изменения цен, и перспективы развития данного района, и строительства вблизи транспортных коммуникаций и прочей инфраструктуры, и историческую и архитектурную значимость недвижимости... Скажу лишь, что в больших компаниях число факторов, способных повлиять на стоимость конечной продукции, доходит порой до нескольких сотен, работа с ними требует специальных знаний и проведения сложных расчетов. - А что вообще способствовало появлению и развитию института оценщиков? - Индустриализация. Первые оценщики появились в Лондоне лет двести назад, и это было вызвано промышленной революцией. Рынок развивался стремительно, денег становилось все больше, и все это требовало точных прогнозов развития отдельных сфер для выбора приоритетных направлений. И по мере общего развития росла потребность в профессиональных оценщиках. В Азербайджане, к сожалению, первые оценщики появились лишь в 90-е годы прошлого века. Тем не менее, даже при всей неподготовленности общества, за очень короткое время их число выросло, появились первые компании, создавшие свое профессиональное объединение, которое, в свою очередь, стало налаживать отношения с соответствующими госструктурами, участвовать в разработке законопроектов, подготовке кадров… В последние дни прошлого года президент Ильхам Алиев утвердил закон «Об оценочной деятельности». Упорный труд общества увенчался, наконец-то, большим успехом, закон четко прописывает права и обязанности оценщиков, их место и роль в экономике страны, а также сферы их деятельности. Все это обязывает госструктуры активнее привлекать их к оценочным работам и оказывать им всяческое содействие. В этом свете на освобожденных от оккупации территориях нам предстоит большая работа – от оценки разрушенных активов до оценки перспективных программ и планов.