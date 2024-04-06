На границе их должны были ждать «ребята», которые и помогли бы перейти ее и доехать до украинской столицы. Они уверяют, что им пообещали выплатить в Киеве по 1 миллиону рублей.

Видео Федеральной службы безопасности опубликовал Первый канал. Арестованные заявляют, что некий Сайфулло сказал им после совершения теракта ехать «в сторону Киева», а на российско-украинской границе бросить машину.

На российском телевидении показали кадры допроса арестованных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

Утверждается, что мужчин задержали за 141 км до границы, они якобы до последнего получали указания от куратора, который приготовил для них два коридора.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых российские силовики назвали непосредственными исполнителями, — граждане Таджикистана.

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство». Власти США исключили причастность Украины к произошедшему, об этом заявляет и Киев. Как выяснили Washington Post и New York Times, американская разведка за две недели до атаки передала Москве сведения, что террористы могут напасть на «Крокус». Иран сделал аналогичное предупреждение на основании допросов террористов, не уточнив место потенциальной атаки, рассказывали источники Reuters.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что после теракта Минск усилил охрану границы, поэтому нападавшие «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».