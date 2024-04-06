Азербайджанские гимнасты завоевали 4 медали на чемпионате Европы в Португалии

Сборная Азербайджана завоевала два золота и два серебра. Золотые медали в активе нашей мужской команды по тамблингу, которая в составе Тофика Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золото в командном первенстве. Стоит сказать, что после победы на чемпионате мира наши спортсмены выиграли и Евро.

В португальском Гимарайнше завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев. Им не было равных в синхронных прыжках на батуте среди юниоров.

В мужском тамблинге серебро у Тофика Алиева. Наш прославленный спортсмен Михаил Малкин оказался тут четвертым.