Азербайджанские гимнасты завоевали 4 медали на чемпионате Европы в Португалии
В португальском Гимарайнше завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.
Сборная Азербайджана завоевала два золота и два серебра. Золотые медали в активе нашей мужской команды по тамблингу, которая в составе Тофика Алиева, Михаила Малкина, Билала Гурбанова и Адиля Гаджизаде завоевала золото в командном первенстве. Стоит сказать, что после победы на чемпионате мира наши спортсмены выиграли и Евро.
Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев. Им не было равных в синхронных прыжках на батуте среди юниоров.
В мужском тамблинге серебро у Тофика Алиева. Наш прославленный спортсмен Михаил Малкин оказался тут четвертым.
2-е место заняли также Аян Шабанова и Самира Гусейнова. Они выступали в синхронных прыжках среди юниорок.
Наряду с этим Михаил Малкин и главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу Адиль Гусейнзаде получили в Гимарайнше свои награды, как соответственно лучший гимнаст и лучший тренер по итогам 2023 года.