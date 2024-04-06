Мир готовится к полному солнечному затмению

BBC пишет, что полные затмения солнца происходят регулярно, но не очень часто: следующее будет только в 2026 году, видно его будет в основном в Атлантическом океане. Поэтому за завтрашним затмением в Сети и по телевидению будет следить весь мир.

В понедельник, 8 апреля, в Северной Америке произойдет полное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать в Мексике, США, Канаде.

Солнечное затмение 8 апреля начнется в Тихом океане: первыми его увидят жители атолла Пенрин, который входит в состав Островов Кука. Затем тень от Луны, закрывшей Солнце, на скорости больше 2500 км/ч пролетит по океану, в 11:07 утра по местному времени вылетит на сушу на мексиканском берегу, через 20 минут пересечет границу Мексики и США, а еще через пару часов, прочертив полосу по всему континенту, уйдет в Атлантический океан.

Смотреть на затмение солнца можно только через специальные сильно затемненные очки или через другие специальные, рекомендованные специалистами приспособления — иначе можно сильно повредить зрение.

Для ученых четыре минуты, в течение которых тень от луны закроет солнце, станут возможностью для всевозможных научных экспериментов.

В разгар затмения станет видна солнечная корона — фактически атмосфера светила, которую ученые пытаются изучать на протяжении веков. Эта загадочная часть солнца состоит из намагниченной плазмы и имеет температуру более миллиона градусов Цельсия. Обычно из-за огромной яркости солнца корону невозможно увидеть, но в понедельник ученые из американского Далласа смогут направить на нее приборы и сделать снимки.

В это четырехминутное окно вложено много денег, времени и логистики, говорит Хью Морган, профессор физики из университета Аберистуита. «Когда все идет как надо, это настоящее чувство эйфории, ведь мы так долго готовились. Но если появляется облако, это катастрофа. И мы ничего не можем с этим поделать», — говорит он.

Американское космическое агентство NASA отправит вдоль траектории затмения реактивные самолеты WB-57, чтобы сделать снимки с высоты более 15 км. Помимо короны, NASA рассчитывает изучить пылевое кольцо вокруг Солнца и обнаружить астероиды, которые могут находиться поблизости. Спектрометры на борту самолетов помогут им более детально изучить состав вещества, выбрасываемого Солнцем в пространство во время вспышек. Кроме того, поскольку самолеты достигают скорости около 740 км в час, они смогут провести в тени не четыре минуты, а почти шесть с половиной.

В США вокруг затмения возник настоящий ажиотаж. Немало американцев решили отправиться в путешествия, чтобы увидеть полное затмение, из-за чего номера в гостиницах и арендованные квартиры на «пути тотальности» оказались выкуплены.

Многие компании решили воспользоваться инфоповодом для привлечения клиентов — некоторые выпустили специальные продукты с тематикой затмения (например, тематические футболки, украшения, пиво, шоколад).

Авиакомпания Delta запустила специальный рейс из Остина (Техас) в Детройт (Мичиган), чтобы пассажиры смогли наблюдать затмение с высоты. Билеты были выкуплены за 24 часа, после чего компания добавила еще один рейс - из Далласа (Техас) в Детройт. Массовый приток туристов заставил местные власти принять меры. Губернатор Индианы Эрик Холкомб объявил чрезвычайное положение в штате, чтобы его жители смогли подготовиться к наплыву гостей. Подобные заявления также были озвучены властями ряда городов и округов Нью-Йорка и Техаса.