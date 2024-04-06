Зеленский: Ситуация в Харькове очень жесткая

Россияне продолжают обстреливать Харьков, ситуация в городе очень сложная. В то же время украинские власти ищут возможность дать Харькову больше защиты от воздушных ударов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждого отвечающего за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами», - сказал глава украинского государства.

В последнее время россияне усилили удары по Харькову, начав в то же время информационную кампанию для запугивания населения якобы повторным наступлением на город. Недавно россияне впервые применили против Харькова управляемые авиабомбы.