Грецию уже охватили лесные пожары

В ряде регионов Греции установлен четвертый - второй по серьезности - уровень пожарной опасности на фоне лесных пожаров, которые могут усилиться в связи с сильным ветром. Об этом сообщило министерство по делам защиты граждан.

По данным ведомства, только за 6 апреля по всей стране вспыхнул 71 лесной пожар. Как указала пожарная служба страны, хотя большинство пожаров удалось взять под контроль, один из них - на острове Крит - все еще пылал.

До 9 апреля в некоторых частях Греции ожидается сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что «сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возникновения пожаров», отметило министерство. Речь идет о регионе Афин, центральной части страны, Кикладских островах и Крите.

Эксперты говорят, что сезон лесных пожаров в Греции, который обычно начинался в мае, скорее всего, будет начинаться раньше из-за антропогенного изменения климата.