Казахстанские банки опасаются работать с Россией

Некоторые местные банки отказываются работать с Россией, как Halyk Bank (Народный банк) — крупнейший банк Казахстана. Это связано с попытками страны предельно защитить себя от введения вторичных санкций, пояснил Дунаев. Прежде проблемы наблюдались в обработке долларовых операций, теперь трудности возникли и с транзакциями в рублях и тенге.

Денежные переводы из России в Казахстан стали обрабатываться с задержками, трудности серьезные, платежи «подвисают» на недели, заявил российским «Известиям» вице-президент общественного объединения «Опоры России» Николай Дунаев.

Председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александр Линников подтвердил, что проблема существует с января, обработка длится две-три недели.

В конце февраля ситуация ухудшилась, указал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он отметил, что сейчас платежи задерживаются и в Казахстан, и в Кыргызстан. По его словам, проверки ужесточились и со стороны России, поскольку Центробанк начал тщательнее отслеживать нелегальные операции, связанные с онлайн-казино.

Из-за санкций Halyk Bank приостановил принимать карты «Мир». «Не сможет клиент совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы», — рассказали РБК в организации.

В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Нарушители правил могут попасть под полные блокирующие санкции.