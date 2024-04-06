Европейский олимпийский квалификационный турнир по борьбе, проходивший в Баку в эти выходные, завершился триумфом азербайджанских вольников, завоевавших пять из пяти лицензий для участия на Олимпиаде в Париже. Однако не обошлось без скандала…

Если судить по соцсетям, у любителей борьбы во всем мире есть вопросы к судейским решениям во время решающей схватки в весовой категории до 74 кг между азербайджанским борцом Тураном Байрамовым и 2-кратным чемпионом мира, 4-кратным чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпиады-2016 Франком Чамизо из Италии.

Наш 23-летний спортсмен быстро повел в счете против именитого 31-летнего уроженца Кубы. Байрамов выигрывал 6:0, но постепенно преимущество стало таять. В итоге на последних секундах счет был 8:8, однако благодаря тому, что Турану удалось в начале поединка совершить 4-балльный бросок, ничейный результат выводил на Олимпиаду именно его.

Но, когда до конца поединка оставались доли секунды, Чамизо удалось, как показалось, заработать два балла. Счет стал 10:8 в пользу итальянца. Азербайджанская сторона подала протест, и судьи, пересматривая эпизод, решили, что Чамизо все-таки не успел завершить прием – время истекло. Итоговый счет – 8:8, и лицензию на Олимпиаду завоевывает Туран Байрамов, который, кстати, на Играх в Токио проиграл именно Чамизо.