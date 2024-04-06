Ниджат Абасов набирает очки на турнире претендентов в Торонто
В Торонто сыграны партии 4-го тура турнира претендентов на шахматную корону.
Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов играл белыми фигурами против француза Алирезы Фируджи. На 64-м ходу соперники заключили мир.
Напомним, в 1-м туре Ниджат сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим, затем проиграл американцу Фабиано Каруане, а вчера поделил очко с еще одним представителем США Хикару Накамурой.
Имея 1,5 очка, Ниджат делит 4-8-е места. Лидирует Непомнящий, у которого 3 очка.
В 5-м туре азербайджанский шахматист сыграет черным цветом с индийцем Гукешом Доммараджу.
Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.
Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку.