Отдел информации 09:52

В последние дни громкое разоблачение в Азербайджане французской шпионской сети стало предметом широкого обсуждения на страницах ведущих французских СМИ. Отец узника азербайджанской тюрьмы Мартина Райана выступил с интервью, в котором в резкой форме обвинил французское разведывательное агентство DGSE. Об этом пишет Observer Online. 6 апреля французское издание сообщило о сенсационном факте - одним из арестованных органами безопасности Азербайджана в связи с этим делом является гражданин Азербайджана А.Мамедли, сотрудничавший с сотрудниками французской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием в Азербайджане. Его обвиняют в установлении обширных тайных связей с гражданином Франции Мартином Райаном, а также в сборе и передаче необходимой информации о регионе в обмен на предоставление французского гражданства и вознаграждение в виде финансового обеспечения.

Оба лица по заданию французских спецслужб установили связи с различными сотрудниками французского финансового конгломерата Societe Generale. Мамедли принимал деятельное участие в корреспондентских счетов этого банка в Азербайджане и составлении межбанковских соглашений. Как сообщает издание, причины, из-за которых Мамедли командировали в Северную Ирландию, долгое время не разглашались. Однако после ареста упомянутых лиц 4 декабря и разоблачения французской шпионской сети привлекает внимание тот факт, что 7 декабря 2023 года была приостановлена деятельность представительства Societe Generale в 16 африканских странах.