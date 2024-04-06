Мамедли – в шпионской сети Франции сенсационные подробности
В последние дни громкое разоблачение в Азербайджане французской шпионской сети стало предметом широкого обсуждения на страницах ведущих французских СМИ. Отец узника азербайджанской тюрьмы Мартина Райана выступил с интервью, в котором в резкой форме обвинил французское разведывательное агентство DGSE. Об этом пишет Observer Online.
6 апреля французское издание сообщило о сенсационном факте - одним из арестованных органами безопасности Азербайджана в связи с этим делом является гражданин Азербайджана А.Мамедли, сотрудничавший с сотрудниками французской разведки, действовавшими под дипломатическим прикрытием в Азербайджане. Его обвиняют в установлении обширных тайных связей с гражданином Франции Мартином Райаном, а также в сборе и передаче необходимой информации о регионе в обмен на предоставление французского гражданства и вознаграждение в виде финансового обеспечения.
Оба лица по заданию французских спецслужб установили связи с различными сотрудниками французского финансового конгломерата Societe Generale. Мамедли принимал деятельное участие в корреспондентских счетов этого банка в Азербайджане и составлении межбанковских соглашений.
Как сообщает издание, причины, из-за которых Мамедли командировали в Северную Ирландию, долгое время не разглашались.
Однако после ареста упомянутых лиц 4 декабря и разоблачения французской шпионской сети привлекает внимание тот факт, что 7 декабря 2023 года была приостановлена деятельность представительства Societe Generale в 16 африканских странах.
Дабы минимизировать потери, в настоящее время банк старается не упустить возможности продать свои филиалы и недвижимость дочерних компаний в Конго, Экваториальной Гвинее, Мавритании, Чаде и других странах местным компаниям, оправдывая закрытие представительств под разными предлогами.
Провал французской разведки породил дискуссии о пригодности генерала Антуана Кре, занимающего с 2017 года должность директора службы безопасности банка Societe Generale, «офицера запаса», ранее возглавлявшего управление разведки и безопасности Вооруженных сил Франции.
Societe Generale – это тот самый банк, миллионы средств которого будущий миллиардер Джордж Сорос незаконно приобрел в 1988 году, используя конфиденциальную информацию. В 2002 году за эту сделку миллиардер был осужден и отделался крупным штрафом.
Observer Online продолжает держать скандал с разоблачением разведывательной сети в своем поле зрения.