Кыргызстан передал Азербайджану членов ОПГ

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана передали представителям МВД Азербайджана 5 членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в кыргызской столице. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

"В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана, по их запросу на территории международного аэропорта Манас (Бишкек) последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что пять граждан Азербайджана прибыли в Кыргызстан 20 марта с целью "распространения и укрепления своего криминального влияния", в том числе "преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления – заказного убийства".

По информации кыргызской стороны, все они являются членами "транснациональной ОПГ" и причастны к "противозаконным действиям, связанным с незаконной деятельностью ОПГ".