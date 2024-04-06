США хотят жить с Китаем в мире и согласии

Соединенные Штаты не хотят проводить красные линии в отношениях с Китаем в связи с ситуацией в Южно-Китайском море, поскольку напряженность между двумя странами может выйти на новый уровень. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников высокого ранга.

Как отмечает издание, ржавый корпус филиппинского судна "Сьерра-Мадре", севшего на спорный риф, стал потенциальной точкой возгорания между США и КНР. Американский лидер Джо Байден планирует предупредить китайскую сторону, что Договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется и на это судно.

По словам одного из чиновников, США опасаются установления красной линии с Пекином. "Если вы очертите китайцам красную линию, они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого", — объяснил он.

Тем не менее другой источник подчеркнул, что Китай недооценивает потенциал эскалации.

"Мы постарались прояснить в серии бесед <...>, что наш договор о взаимной обороне [с Филиппинами] распространяется на филиппинских моряков и корабли. Китаю необходимо пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную ответную реакцию", — заключил он.

Ситуация в регионе станет темой переговоров на саммите США, Филиппин и Японии 11 апреля в Вашингтоне.