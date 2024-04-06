Лондон и Париж призывают к «сплочению»

Поражение Украины в конфликте с РФ можно будет расценивать как поражение Запада. Об этом говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне для The Daily Telegraph.

"Нам обоим абсолютно ясно, что Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, проиграем мы все", - говорится в совместной статье министров.

Они отметили, что "мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу", и добавили, что "Франция и Великобритания не должны в одиночку решать эти проблемы", призвав другие страны к "сплочению".

The Telegraph пишет, что, как ожидается, Кэмерон будет проводить эту мысль на предстоящей встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, чтобы не допустить блокирования республиканцами законопроекта о финансировании Украины.