ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлы» в Ливане видео
Истребители ВВС Израиля нанесли ночью удары на юге Ливана, в результате которых был ликвидирован один из командиров диверсионных формирований "Радван" движения "Хезболла". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили командира района Хаджира диверсионных формирований "Радван" движения "Хезболла" Али Ахмеда Хасина", - говорится в сообщении.
Али Ахмед Хасин являлся высокопоставленным должностным лицом "Хезболлы" и отвечал за планирование и реализацию террористических актов в районе Рамим против тыла Израиля.
April 8, 2024