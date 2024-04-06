Истребители ВВС Израиля нанесли ночью удары на юге Ливана, в результате которых был ликвидирован один из командиров диверсионных формирований "Радван" движения "Хезболла". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили командира района Хаджира диверсионных формирований "Радван" движения "Хезболла" Али Ахмеда Хасина", - говорится в сообщении.

Али Ахмед Хасин являлся высокопоставленным должностным лицом "Хезболлы" и отвечал за планирование и реализацию террористических актов в районе Рамим против тыла Израиля.