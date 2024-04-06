Мераль Акшенер не идет на выборы

Лидер турецкой оппозиционной İYİ Parti Мераль Акшенер взяла на себя ответственность за крайне неудачные для партии результаты муниципальных выборов и объявила о том, что не станет выдвигать свою кандидатуру на грядущем внеочередном партийном съезде.

Политик подчеркнула, что не сожалеет о принятых решениях, но готова нести за них ответственность.

После президентских и парламентских выборов лидер партии Мераль Акшенер заявила, что больше не будет вступать в союзы и в муниципальных выборах 31 марта будет участвовать единолично. Новый лидер оппозиции Озгюр Озель пытался ее переубедить, но безуспешно. После этого Акшенер подверглась критике.

Согласно официальным данным на ноябрь этого года, İYİ Parti насчитывала более 617 тысяч членов и по этому показателю занимала третье место в стране. Но после неудачных президентских выборов люди стали массово покидать партию.