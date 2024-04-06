AZAL начинает полеты в Бухарест

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 3 июня текущего года запускает регулярные рейсы в столицу Румынии Бухарест. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

В сообщении говорится, что открытие рейсов AZAL в Бухарест будет содействовать развитию связей, а также способствовать расширению туристических, культурных и деловых возможностей между Азербайджаном и Румынией.

Бухарест – столица и крупнейший город Румынии, важнейший экономический и культурный центр страны, является одним из интереснейших городов Юго-Восточной Европы.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время авиакомпания Azerbaijan Airlines планирует возобновить полеты еще в один крупный город Восточной Европы – столицу Болгарии Софию. Рейсы в этом направлении будут также осуществляться дважды в неделю.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.