Видео случившегося опубликовали в соцсети X, на кадрах видно, что обшивку сорвало при взлете.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Хьюстон 7 апреля, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета после того, как обшивка одного из двигателей оторвалась и ударила по закрылкам крыла. Об этом информирует Reuters.

Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера в 8:15 утра по местному времени спустя 25 минут после взлета. Никто не пострадал. Пассажиры отправились в Хьюстон на другом самолете Southwest, опоздав примерно на четыре часа.

Технические специалисты проверяют самолет, сообщили в Southwest. В компании отказались сообщить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. По данным ведомства, эксплуатация самолета началась в июне 2015 года. Компания Boeing направила вопросы в Southwest.

Как отмечает Reuters, управление гражданской авиации расследует еще два инцидента с двигателями Boeing на самолетах компании Southwest, которые произошли в марте в Техасе и во Флориде.

В январе у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета оторвалась заглушка, установленная на месте двери аварийного выхода. После случившегося Федеральное управление гражданской авиации США на несколько недель остановило выпуск самолетов MAX 9.