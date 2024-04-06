Грузинам спишут долги

Правительство Грузии спишет налоговые задолженности всем физическим лицам, которые образовались до 1 января 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"В Грузии довольно много физических лиц, которым начисляется налоговая задолженность. Из-за этого они лишены возможности вести экономическую деятельность. Поэтому мы решили списать соответствующие задолженности. В частности, у всех физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, будут полностью списаны все образовавшиеся и неоплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные штрафные санкции", - сказал Кобахидзе.

Как уточнил премьер, после принятия соответствующего законопроекта налоговая амнистия коснется 145 тыс. физических лиц. Будут суммарно списаны задолженности на сумму 590 млн лари (около $220 млн).