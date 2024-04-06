«Уроки истории» от Нарышкина

Россия в 1814 году «сохранила Францию как великую державу», не позволив Великобритании и Пруссии «расчленить эту страну» после войны и тем самым нарушить баланс сил в Европе. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как «великую» европейскую державу», - сказал он.

Взятие Парижа в 1814 году - заключительный этап войны стран Шестой коалиции (Пруссии, Австрии, России и других стран) против Франции, после которого Наполеон отрекся от престола.