Физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Ульвия Микаилзаде в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает о роли физиотерапии в современной медицине, при каких заболеваниях назначают физиотерапевтические процедуры, применении Нафталановой нефти в физиотерапии.

- Физиотерапия широко применяется в современной медицине. Побочные эффекты многих препаратов, возникновение в ряде случаев аллергических реакций, наличие противопоказаний обуславливают необходимость широкого применения без осложнений более внешних физических факторов. Незаменимыми методами лечения являются природные факторы, в том числе лечебные минеральные воды, пелоидотерапия (грязелечение), Нафталановая нефть, соляные пещеры. Также в лечении и профилактике многих заболеваний широко используются электропроцедуры, квантовая терапия, ультразвуковое лечение, магнитотерапия.

- При каких заболеваниях назначают физиотерапевтические процедуры?

- В физиотерапии при многих заболеваниях широко и успешно применяются как природные, так и преформированные физические факторы (аппаратная физиотерапия). В частности, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, травматологических, урологических, гинекологических, кожных, педиатрических, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

- Какие физиопроцедуры применяют при лечении сколиоза у детей и подростков?

- Сколиоз – одна из распространенных патологий опорно-двигательного аппарата, чаще всего встречающихся у детей и подростков. На фоне дегенеративных процессов данная патология также возникает у людей пожилого возраста. Важное значение имеет ранняя диагностика и лечение сколиоза, поскольку при поздних формах хирургическое вмешательство становится неизбежным.

Существуют разные формы сколиоза. К ним относятся конгенитальные (или врожденные), нервно-мышечные, идиопатические формы. Конгенитальная форма связана с врожденными дефектами позвоночника. Нервно-мышечная форма возникает на фоне неврологических заболеваний. Идиопатический сколиоз является самой распространенной формой деформации позвоночного столба. Заболевание может возникнуть у совершенно здорового ребенка без каких-либо патологических отклонений со стороны других систем и органов.

Симптомы сколиоза в зависимости от степени развития различаются. В это время выявляют асимметрию высоты плеч и таза, неравномерный перепад высот лопаток, асимметрию грудной клетки, появление «ямочек» на спине.

Сколиоз, выявляемый у новорожденных и до трех лет, является инфантильной формой, часто сопровождающейся дисплазией тазобедренного сустава.

Ювенильный идиопатический сколиоз - искривление позвоночника развивается в возрасте от трех до десяти лет. Подростковый сколиоз – это сколиоз, наблюдаемый в возрасте от 10 до 18 лет. К этой группе относится 80% детских сколиозов.

Искривления наблюдаются в разных отделах позвоночника, преимущественно в грудном и поясничном сегментах. В случае своевременного выявления деформации позвоночника и проведения соответствующих процедур можно избежать большинство осложнений. Первоначально важно провести рентгенологическое исследование и определить степень сколиоза.

К физиотерапевтическим процедурам, которые чаще всего применяются при деформациях позвоночного столба, относятся лечебная физкультура и массаж, укрепление мышц, электростимуляция, электрофорез кальция, фосфора, плавание в бассейне. Важно следить за динамикой сколиоза: такие дети должны постоянно находиться под наблюдением врача, проводить профилактические мероприятия. Также следует составить специальный рацион питания с высоким содержанием кальция, фосфора и витамина D.