Что обещают синоптики на завтра

Во вторник, 9 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется южный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами изморось. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.