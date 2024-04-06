Хаменеи помиловал «агентов» США

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение о помиловании четырех осужденных в исламской республике за шпионаж в пользу Соединенных Штатов. Об этом IRNA сообщил их адвокат Ходжат Кермани.

«Четверо осужденных по этому делу будут освобождены по решению духовного лидера Ирана по случаю праздника Ид аль-Фитр», - отметил Кермани.

Ид аль-Фитр в 2024 году выпадает на 10 апреля, это один из главных праздников мусульман, знаменующий завершение поста в течение месяца Рамадан.

IRNA напомнило, что в 2018 году иранские власти задержали группу сотрудников Персидского фонда наследия дикой природы, которые, как утверждали в иранской Генпрокуратуре, собирали секретную информацию в сферах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности исламской республики. Решением 15-го отделения Тегеранского революционного суда девять человек были приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 10 лет за шпионаж в пользу американского правительства и сговор с целью совершения преступлений против основ государственного строя Ирана. Четверо из осужденных к настоящему моменту уже вышли из тюрьмы, еще один умер в заключении.

По информации агентства, всего по случаю праздника в Иране указом Хаменеи будут полностью или частично амнистированы по меньшей мере 2,1 тыс. осужденных, в их числе 5 иностранцев.