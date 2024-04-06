В Молдове будут наказывать противников евроинтеграции

В Молдове могут ввести уголовную ответственность за отказ от евроинтеграции. О таком предложении Кишинева сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Уточняется, что соответствующий законопроект появился на сайте администрации президента республики. Принять его планируется после конституционного референдума о членстве Молдовы в Евросоюзе (ЕС).

«Вступление в ЕС, согласно законопроекту, будет объявлено единственно возможным курсом страны, за отказ от которого последует уголовное наказание», — передает «Sputnik Молдова».

18 марта президент Молдовы Майя Санду призвала парламент инициировать референдум о членстве республики в Евросоюзе. По словам главы государства, евроинтеграция «является проектом не одной партии, а всех граждан».