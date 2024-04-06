Иностранным журналистам посоветовали внимательнее слушать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал иностранным журналистам внимательнее слушать выступления главы российского государства Владимира Путина и не выдергивать фразы из контекста.

На ежедневном брифинге один из представителей зарубежных СМИ попросил Пескова пояснить слова Путина про возможность атак исламских фундаменталистов.

«Вы контекст все-таки внимательно посмотрите. Там определенный контекст, из которого вы сейчас вырываете фразу», - заявил представитель Кремля.

Он указал, что с полным текстом выступлений Путина можно ознакомиться на официальном сайте президента, в том числе на английском языке.